¿Por qué explota una olla exprés? Evita accidentes graves en la cocina

Las ollas a presión permiten preparar los alimentos en menor tiempo pero su mala utilización puede llegar a ser un peligro dentro de la cocina. El vapor y los alimentos calientes pueden salir de golpe si se acumula presión, se obstruye una válvula o se desgastan sus piezas.

El riesgo se hizo evidente la noche del martes 21 de julio en un domicilio del fraccionamiento Villas del Manantial, en la ciudad de Durango, donde una olla de presión se abrió de manera inesperada, provocando quemaduras en el pecho y brazo izquierdo de una mujer de 37 años.

Aunque en este caso las quemaduras fueron leves y no fue necesario trasladar a la víctima a un centro hospitalario, este tipo de accidentes puede causar quemaduras graves.

La olla exprés ¿cómo funciona?

Este utensilio cocina por acumulación controlada de vapor. Al permanecer herméticamente cerrado, la presión va en aumento, así como la temperatura en el interior, acelerando la cocción.

Para mantener niveles seguros, la olla tiene una válvula que deja escapar parte del vapor. Si el escape está obstruido por restos de comida, grasa u otra suciedad, la presión puede subir a niveles peligrosos.

De hecho, lo que se suele describir como una “explosión” es más bien la tapa que se abre con violencia o la expulsión repentina de vapor y de platos calientes.

Fallos que pueden causar un accidente

Uno de los errores más comunes es llenar la olla por encima de su capacidad. Por lo general, los alimentos y líquidos deben ocupar no más de dos terceras partes del recipiente. En el caso de legumbres, arroz o pasta, es decir, cuando la preparación suelte espuma o se expanda, hay que dejar todavía más espacio.

También es peligroso usarla con poca agua, ya que necesita suficiente líquido para generar vapor de forma controlada. • Si se deja el fuego demasiado alto después de haber alcanzado la presión, esto puede producir sobrecalentamiento.

El desgaste del empaque de goma constituye otro factor de riesgo. Si está roto, endurecido, deformado o mal puesto, la olla no cerrará correctamente y se filtrará.

Recomendaciones para su uso seguro

Antes de poner a cocinar, se debe comprobar que la válvula esté limpia y deje pasar el aire, y también revisar el empaque y el sistema de cierre. Nunca se debe utilizar una olla que tenga golpes, que esté deformada o tenga piezas improvisadas.

Al finalizar la cocción, se debe apagar el fuego y esperar que la presión baje de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Nunca fuerces la tapa mientras aún haya vapor dentro.

Tampoco es recomendable acercar la cara o las manos a la válvula cuando se libera la presión. Si se detectan fugas, sonidos inusuales o fallas en el cierre, lo más seguro es suspender su uso y sustituir las piezas dañadas antes de volver a cocinar.