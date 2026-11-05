¿Por qué llegaron a Durango aeronaves de la Marina y varios vehículos federales? Esto se sabe

Una movilización de fuerzas federales llamó la atención este jueves 5 de noviembre en Durango, luego de que al Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria arribaran algunas aeronaves pertenecientes a la Secretaría de Marina, además de un convoy integrado por vehículos de distintas corporaciones federales.

De acuerdo con la información disponible, las unidades terrestres habrían llegado a la capital duranguense desde la madrugada de este jueves.

En el convoy habrían estado presentes elementos de la Marina y de otras dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyos integrantes son conocidos popularmente como los elementos de “Los Harfuch”.

De manera extraoficial, se ha señalado que el despliegue habría incluido al menos nueve unidades terrestres de la Marina y otras nueve de la corporación de Seguridad y Protección Ciudadana. A estos vehículos se sumarían dos helicópteros de la Armada de México y una aeronave Beechcraft T-6C Texan II.

Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer información oficial, de manera extraoficial se indicó que el convoy habría continuado su recorrido hacia la zona serrana de Durango, donde se realizaría un despliegue de las fuerzas federales.

¿Qué harán en Durango?

Por ahora, las autoridades no han informado cuál es el objetivo del operativo ni qué actividades se llevarán a cabo en territorio duranguense.

Sin embargo, este tipo de aeronaves suele utilizarse para labores de vigilancia y monitoreo en puntos estratégicos, así como para brindar apoyo desde el aire a los elementos que realizan recorridos por tierra.

También pueden participar en tareas de detección, rastreo y seguimiento de actividades relacionadas con la delincuencia y el crimen organizado.

Se espera que en los próximos días las autoridades federales den a conocer más detalles sobre las acciones que realizan en Durango, así como los posibles resultados de los operativos desplegados en la entidad.