Texan II: así es el avión de la Marina que llegó a Durango y esto puede hacer

La llegada de aeronaves de la Secretaría de Marina durante la madrugada de este jueves 5 de noviembre al Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, en la capital de Durango, volvió a llamar la atención sobre el equipo que utilizan las fuerzas federales en sus despliegues.

Entre los aparatos reportados se encuentra un Beechcraft T-6 Texan II, un avión de hélice cuya apariencia compacta contrasta con las capacidades que puede desarrollar. Aunque fue concebido para formar pilotos militares, la versión utilizada por la Armada de México también tiene funciones de intercepción y capacidad para emplear armamento.

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¿Qué es el T-6 Texan II?

Es un avión militar turbohélice de fabricación estadounidense. Esto significa que utiliza una turbina para mover su hélice. Cuenta con dos asientos colocados uno detrás del otro, una distribución que permite realizar vuelos con un instructor y un alumno.

La Marina mexicana opera la versión T-6C+, equipada con instrumentos digitales y sistemas que permiten preparar a las tripulaciones para misiones de mayor complejidad.

Como referencia, el fabricante señala para el T-6C una longitud aproximada de 10.16 metros, una envergadura de 10.2 metros y un motor de 1,100 caballos de potencia. Sus dimensiones lo convierten en una aeronave compacta, diseñada para el entrenamiento militar y las maniobras que requiere esa preparación.

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¿Para qué lo utiliza la Marina de México?

Su función va más allá de enseñar a despegar y aterrizar. Estos aviones permiten practicar navegación, vuelo por instrumentos, maniobras y procedimientos tácticos.

La Secretaría de Marina también identifica al T-6C+ como interceptor, debido a su diseño, maniobrabilidad, velocidad, techo de servicio y sistemas de armas. En términos sencillos, puede utilizarse para aproximarse a otra aeronave, identificarla y participar en los procedimientos para su interceptación.

Además, la documentación institucional incluye el apoyo aéreo cercano entre sus misiones: respaldo desde el aire a fuerzas que desarrollan operaciones en tierra. Estas capacidades explican su utilidad en despliegues navales, aunque no permiten establecer por sí solas cuál es la tarea del aparato reportado en Durango.

¿Qué armamento puede llevar?

En su descripción de la flota aeronaval, la Marina señala que el Texan T-6C+ cuenta con una configuración de dos ametralladoras HMP400 calibre .50, instaladas en contenedores externos.

Esto le proporciona capacidad de fuego para determinadas misiones. Sin embargo, el equipo instalado depende de la configuración de cada aeronave y de la operación asignada; su presencia en un aeropuerto no demuestra que vaya a emplear armamento.

Las fotografías del avión reportado en Durango tampoco bastan para confirmar su carga completa ni las instrucciones que recibió su tripulación.

¿Cuánto cuesta un avión Texan II?

El costo varía según la versión, el equipamiento y los servicios contratados. En las compras militares, el monto puede incluir motores de repuesto, herramientas, capacitación, simuladores y mantenimiento.

Una referencia pública es la autorización estadounidense de 2016 para una posible venta a Argentina de 24 aviones T-6C+ y un paquete de entrenamiento y soporte por hasta 300 millones de dólares.

Dividido entre las aeronaves previstas, representa un promedio de 12.5 millones de dólares por unidad dentro del paquete, pero esa cifra no equivale al precio individual del avión ni permite determinar cuánto pagó la Marina mexicana por el aparato que llegó a Durango. También se trata de una estimación histórica, no de una cotización vigente.

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¿Desde cuándo los tiene la Armada de México?

La incorporación de este modelo a la aviación naval se remonta a 2014. En agosto de ese año, Beechcraft anunció la entrega de los primeros dos T-6C+ a la Secretaría de Marina, como parte de su programa de modernización.

El acuerdo también contemplaba apoyo con refacciones y capacitación para pilotos y mecánicos, elementos necesarios para mantener las aeronaves en operación.

En el caso de Durango, el arribo reportado esta madrugada permite identificar parte del equipo desplegado, pero hasta el momento de la revisión no se localizó un comunicado oficial que precisara la misión del Texan, cuánto tiempo permanecerá en la entidad o los resultados de las acciones con las que pudiera estar relacionado.