Black Hawk: este es el helicóptero de élite que utilizan las Fuerzas Armadas

Cuando aparece en una película de acción o en imágenes de operativos militares, suele robarse la atención. Pero detrás de su fama hay décadas de historia, tecnología y capacidad táctica. El Sikorsky UH-60 Black Hawk es considerado uno de los helicópteros más versátiles y efectivos del mundo, y forma parte del arsenal de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Diseñado en Estados Unidos para reemplazar al legendario UH-1 "Huey", el Black Hawk entró en servicio a finales de la década de 1970 y desde entonces ha participado en conflictos armados, misiones humanitarias y operaciones especiales en más de 35 países.

En México, es utilizado por la Fuerza Aérea Mexicana, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, principalmente para el traslado de tropas, operaciones tácticas, evacuaciones médicas y apoyo en desastres naturales.

Una auténtica bestia del aire

El Black Hawk fue concebido para operar en algunos de los entornos más hostiles del planeta. Su robustez le permite volar en condiciones climáticas adversas, aterrizar en zonas complicadas y continuar operando incluso después de recibir daños moderados.

Su capacidad de reacción rápida lo ha convertido en una pieza fundamental en despliegues de fuerzas especiales y operaciones de alto riesgo.

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¿Cuánto cuesta un Black Hawk?

El precio depende de la versión y del equipamiento solicitado.

Un UH-60M Black Hawk básico tiene un costo aproximado de entre 17 y 21 millones de dólares, es decir, entre 320 y 400 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Sin embargo, cuando se incluyen sistemas de navegación avanzados, sensores infrarrojos, armamento, entrenamiento, refacciones y soporte logístico, el costo puede dispararse considerablemente.

Por ejemplo, una venta aprobada para México contempló cinco helicópteros completamente equipados por 225 millones de dólares, un promedio cercano a 45 millones de dólares por unidad, equivalentes a alrededor de 850 millones de pesos cada uno.

En paquetes de exportación más sofisticados, el precio puede superar incluso los 80 millones de dólares, es decir, más de mil 600 millones de pesos por aeronave.

Guardia Nacional

Especificaciones técnicas

Estas son algunas de las características del UH-60M Black Hawk:

Fabricante: Sikorsky Aircraft (Lockheed Martin).

Tripulación: 2 pilotos y 2 jefes de tripulación.

Capacidad: hasta 11 soldados completamente equipados.

Longitud: 19.76 metros.

Altura: 5.13 metros.

Diámetro del rotor principal: 16.36 metros.

Peso máximo al despegue: 10.6 toneladas.

Motores: dos General Electric T700-GE-701D.

Potencia: alrededor de 2,000 caballos de fuerza por motor.

Velocidad máxima: 294 kilómetros por hora.

Velocidad de crucero: 280 km/h.

Autonomía: aproximadamente 590 kilómetros.

Techo de servicio: más de 5 mil 700 metros de altitud.

Carga externa: hasta 4 mil kilogramos suspendidos mediante gancho de carga.

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Una auténtica "bestia" del aire

El UH-60M Black Hawk, una de las versiones más modernas utilizadas en México, puede transportar alrededor de 11 soldados completamente equipados, además de una tripulación integrada por piloto, copiloto y personal de apoyo.

La aeronave alcanza velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora, puede operar en condiciones adversas y cuenta con una estructura diseñada para soportar misiones exigentes.

Especialistas en aviación militar señalan que México se ha convertido en uno de los mayores operadores de Black Hawk en América Latina, con unidades distribuidas entre la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional.

Mucho más que un helicóptero militar

Además de operaciones especiales, el Black Hawk ha sido utilizado para rescates durante huracanes, evacuaciones médicas, combate a incendios y transporte de ayuda humanitaria.

Su combinación de velocidad, resistencia y capacidad de adaptación ha hecho que sea considerado por especialistas como uno de los helicópteros más exitosos jamás construidos.

Más de cuatro décadas después de su primer vuelo, el Black Hawk continúa siendo uno de los símbolos más reconocibles del poder aéreo moderno y una de las herramientas más valiosas para las fuerzas de seguridad de numerosos países.