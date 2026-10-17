¿Por qué México conoce muchos de sus problemas, pero sigue teniendo dificultades para resolverlos?

México cuenta con universidades, investigadores, especialistas y diagnósticos sobre sus grandes problemas. Conocemos numerosas causas y propuestas para enfrentarlos. Sin embargo, entre saber qué debe hacerse y conseguir que se haga existe una distancia que necesitamos examinar.

Esa distancia puede entenderse mediante cuatro cuestiones: realidad, deber ser, brecha de capacidades y desafío estratégico. Permiten distinguir qué ocurre, cómo deberían funcionar nuestras instituciones, qué les impide cumplir y qué necesitamos cambiar. Esa mirada conjunta evita confundir síntomas con causas y esfuerzos administrativos con resultados que realmente mejoran la vida nacional.

LA REALIDAD. Seguridad, defensa, desarrollo socioeconómico y diplomacia están relacionados. Lo que sucede en uno de estos ámbitos repercute en los demás. Los problemas nacionales no se resuelven simplemente repartiendo responsabilidades entre dependencias.

En seguridad, cuando el crimen organizado extorsiona empresas, controla actividades económicas o penetra instituciones, sus efectos rebasan la delincuencia. Aumenta costos, condiciona decisiones y debilita capacidades públicas. Combatir delitos es indispensable, pero también importa proteger la vida comunitaria y recuperar la actuación institucional.

La corrupción agrava esa vulnerabilidad. No solo desvía recursos: puede encubrir intereses ilegales y neutralizar decisiones. Una institución puede tener presupuesto, personal y facultades legales, pero pierde efectividad cuando su integridad está comprometida. No toda incapacidad nace de la escasez.

En defensa nacional, proteger instalaciones estratégicas, comunicaciones y sistemas digitales exige preparación especializada. Reconocer una amenaza no equivale a poder enfrentarla. La diferencia reside en el personal, la tecnología, la organización y la coordinación disponibles cuando se necesitan.

En desarrollo socioeconómico, anunciar inversiones tampoco garantiza prosperidad. Sin energía, agua, infraestructura, trabajadores preparados y certidumbre jurídica, las oportunidades pueden desperdiciarse. Importa cuánto capital llega, pero también qué capacidades productivas y beneficios duraderos deja.

En diplomacia, defender los intereses nacionales requiere comprender a nuestros interlocutores, anticipar consecuencias y disponer de alternativas. La solidez negociadora depende tanto de los argumentos como de las capacidades económicas e institucionales que respaldan al país.

EL DEBER SER. La Academia investiga, explica y forma profesionales. La Inteligencia, como función institucional, transforma información en conocimiento útil. La Inteligencia Estratégica integra perspectivas, anticipa riesgos y oportunidades y construye elementos de juicio para la conducción del Estado.

Estas funciones se complementan. La calidad del conocimiento depende de las preguntas formuladas, del rigor del análisis y de reconocer relaciones que los datos aislados no explican.

Aquí corresponde una reflexión respetuosa sobre nuestra Academia. México cuenta con profesores e investigadores comprometidos, críticos y activos en la discusión nacional. Su contribución merece reconocimiento. Pero también cabe preguntar si formamos profesionistas capaces de comprender la realidad más allá de los límites de su especialidad.

La formación profesional puede enriquecerse con fundamentos metodológicos de Inteligencia, adaptados a diferentes profesiones: mediante el pensamiento crítico y estratégico, aplicable a todas las especialidades. Integrar información, cuestionar explicaciones, contrastar evidencias, relacionar conocimientos y anticipar consecuencias fortalece la comprensión de problemas que rebasan una sola disciplina. Estas capacidades también son fundamentales para producir Inteligencia de calidad.

No basta formar personas que sepan responder preguntas. Necesitamos formar personas capaces de comprender la realidad, cuestionar explicaciones insuficientes y formular las preguntas que verdaderamente importan. La calidad de nuestras respuestas comienza con la profundidad de nuestras preguntas.

LA BRECHA DE CAPACIDADES. Debemos distinguir entre las responsabilidades asignadas y las posibilidades reales de cumplirlas. En seguridad, detectar un delito no garantiza investigarlo. En defensa, identificar riesgos no significa enfrentarlos. En desarrollo, atraer inversiones no asegura aprovecharlas. En diplomacia, defender intereses exige alternativas para negociar.

Unas capacidades faltan; otras existen, pero están debilitadas por corrupción, intereses particulares o penetración criminal. Cada situación exige respuestas distintas. Aumentar recursos puede ayudar frente a la insuficiencia, pero no basta cuando la integridad institucional está comprometida.

EL DESAFÍO ESTRATÉGICO. Consiste en reconocer las capacidades que faltan, fortalecer las existentes y proteger aquellas que pueden estar comprometidas. No basta producir conocimientos, anunciar programas o disponer de recursos. Lo decisivo es comprobar qué problemas se resuelven y qué capacidades permanecen.

México no necesita solo especialistas. Necesita especialistas capaces de mirar más allá de su especialidad. Ninguna disciplina pierde profundidad por dialogar con otras. La Inteligencia puede contribuir a esa integración, relacionando conocimientos y anticipando consecuencias para comprender problemas que ninguna especialidad explica por sí sola.

El deber ser señala hacia dónde avanzar. La realidad muestra desde dónde partimos. La brecha revela qué capacidades faltan o están comprometidas.

El verdadero desafío nacional no es solamente conocer nuestros problemas. Es comprender qué nos impide resolverlos y construir las capacidades para conseguirlo.

* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.