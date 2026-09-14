¿Por qué no quieren que salga 'Artificial', el filme que cuenta la historia de ChatGPT?

Una de las historias más polémicas de Silicon Valley llegará a la pantalla grande. “Artificial”, la nueva película dirigida por Luca Guadagnino, buscará contar el ascenso de OpenAI, la llegada de ChatGPT y, principalmente, la turbulenta salida y posterior regreso de Sam Altman como director ejecutivo de la compañía en 2023.

Sin embargo, el camino de la producción hacia los cines ha estado lejos de ser sencillo. Antes de que siquiera se estrenara su primer adelanto, la cinta perdió el respaldo de Amazon MGM Studios y varias distribuidoras importantes rechazaron hacerse cargo del proyecto , provocando especulaciones sobre los intereses empresariales que existen alrededor de una película.

Amazon abandonó la película tras acercarse a OpenAI

Uno de los principales motivos detrás de la controversia surgió en junio, cuando Amazon MGM Studios decidió dejar de distribuir “Artificial”, pese a que la película se encontraba prácticamente terminada.

La decisión llamó particularmente la atención debido a que ocurrió meses después de que Amazon alcanzara una multimillonaria alianza con OpenAI. La compañía había anunciado una inversión de alrededor de 50 mil millones de dólares relacionada con su asociación con la empresa de inteligencia artificial y su infraestructura tecnológica.

Amazon no afirmó que su relación con OpenAI fuera la razón para abandonar la cinta. De manera oficial, el estudio señaló que consideraba que el proyecto estaría “mejor servido” siendo estrenado por otra compañía y que colaboraría con los responsables para encontrarle una nueva casa.

Aun así, la coincidencia entre ambos acontecimientos alimentó cuestionamientos en Hollywood sobre un posible conflicto de intereses, especialmente por el contenido de la producción y la manera en que estaría representado Altman.

¿Qué tiene de polémico “Artificial”?

La película se centra en uno de los episodios más caóticos en la historia de OpenAI. En noviembre de 2023, el consejo de administración decidió despedir inesperadamente a Sam Altman al señalar que había perdido la confianza en su capacidad para dirigir la empresa .

Reportes previos sobre una versión del guion señalaron que tanto Altman como Musk podrían recibir representaciones poco favorecedoras. No obstante, se trataba de un borrador y el contenido pudo cambiar durante la producción, por lo que habrá que esperar al estreno para conocer qué tan crítica termina siendo la película.

¿Cuándo se estrena “Artificial”?

El filme tendrá su presentación dentro del New York Film Festival el próximo 5 de octubre, mientras que Neon programó su estreno limitado en cines de Estados Unidos para el 25 de diciembre de 2026. Posteriormente, la cinta tendría un lanzamiento más amplio durante enero de 2027.

Y quizá parte de la expectativa no estará únicamente en conocer la versión cinematográfica del nacimiento de una tecnología que cambió internet, sino en descubrir qué muestra la cinta sobre Sam Altman y OpenAI que hizo que su distribución se convirtiera en una historia por sí misma.