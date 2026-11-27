Apenas pasaron las seis de la tarde y, si vas saliendo del trabajo o cruzando el Centro de Durango, el Sol ya está por esconderse. Todavía faltan varias semanas para el inicio del invierno, pero el cambio ya se siente en la rutina. Si te ha dado la impresión de que cada tarde te queda menos tiempo para hacer algo con luz, basta comparar los horarios de esta semana con los del 21 de diciembre. En el día más corto del año, el reloj de la capital guarda una sorpresa.

Este jueves 26 de noviembre, el Sol sale a las 7:21 a. m. y se pone a las 6:10 p. m. en Durango capital, según los cálculos de Time and Date. Para el lunes 21 de diciembre, día del solsticio de invierno, la salida será a las 7:37 a. m. y la puesta a las 6:16 p. m.

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Dicho de otro modo, para el día más corto del año el Sol se habrá ganado seis minutos por la tarde. A la vez, habrá perdido unos 16 por la mañana. El resultado es que tendremos alrededor de diez minutos menos de luz que este jueves, aunque el atardecer llegue un poco más tarde.

¿Qué hace que el amanecer y el atardecer cambien a ritmos distintos?

A medida que se acerca el invierno, la inclinación del eje terrestre hace que el Sol recorra un arco más corto sobre el horizonte en el hemisferio norte. Por eso, en Durango y en otras ciudades de México, hay menos tiempo entre la salida y la puesta del Sol que en verano.

También cambia la hora del mediodía solar, el momento en que el Sol alcanza su punto más alto del día. La inclinación de la Tierra y la forma de su órbita hacen que ese momento varíe en el reloj. En Durango capital, el mediodía solar pasa de alrededor de las 12:46 p. m. este jueves a las 12:56 p. m. el 21 de diciembre. Al recorrerse ese punto medio, las horas del amanecer y del atardecer también se desplazan.

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¿Cuándo volveremos a tener más luz por la tarde?

El cambio será gradual. El 5 de diciembre, el Sol todavía se pondrá alrededor de las 6:10 p. m. Para el 10 de diciembre, la puesta se moverá a las 6:12 p. m., y el 31 de diciembre llegará a las 6:22 p. m. El amanecer también seguirá retrasándose durante ese periodo. El último día del año, el Sol saldrá alrededor de las 7:41 a. m. en la capital.

Así que, si estás esperando recuperar algo de luz al salir del trabajo, ese cambio empezará a verse en las tardes antes de que llegue el invierno. En las mañanas, el reloj todavía irá en la otra dirección.