¿Por qué se cree que la carlota de limón es de Durango? La historia de este famoso postre

Pocas cosas representan mejor las reuniones familiares mexicanas que una rebanada de carlota de limón. Es un platillo fresco, bastante económico y sobre todo, fácil de preparar. El popular postre se ha convertido en un clásico de cumpleaños, comidas dominicales y celebraciones en todo el país.

Si bien su presencia está por todo México, muchas veces surge la pregunta de cuál es su origen, y en Durango no es la excepción, pues quienes disfrutan de esta receta quieren saber si es originaria del estado.

La respuesta corta es no. Aunque la carlota de limón es muy popular en Durango y forma parte de la tradición culinaria de los hogares duranguenses, no existen registros históricos que indiquen que este postre haya nacido en la entidad.

¿Y DÓNDE SURGIÓ?

Los orígenes de la carlota se remontan a Europa. Historiadores gastronómicos señalan que la llamada "charlotte", de donde deriva el nombre "carlota", apareció en Inglaterra durante el siglo XVIII y posteriormente fue adaptada por la repostería francesa. En sus primeras versiones se elaboraba con pan o bizcochos rellenos de frutas y cremas, muy diferente a la receta que hoy se conoce en México.

Con el paso del tiempo, la receta cruzó el Atlántico y encontró una nueva identidad en territorio mexicano. Fue durante el siglo XX cuando comenzó a popularizarse la versión preparada con galletas María, leche condensada, leche evaporada y jugo de limón, ingredientes accesibles que permitieron que el postre llegara a prácticamente cualquier cocina del país.

Precisamente esa adaptación mexicana es la que muchos conocen hoy como carlota de limón. A diferencia de las versiones europeas, que requerían procesos más complejos, la receta nacional destacó por su sencillez y por no necesitar horno, una característica que ayudó a convertirla en una de las opciones favoritas para preparar en casa.

Entonces, ¿por qué algunas personas creen que podría ser originaria de Durango? La explicación parece estar relacionada con su enorme popularidad.

En Durango es común encontrarla en reuniones familiares, convivios y negocios dedicados a la venta de postres caseros, al grado de que muchas personas la consideran parte de la gastronomía local. Sin embargo, su presencia en la entidad responde a su arraigo cultural y no a su lugar de origen.