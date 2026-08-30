Por regreso a clases, aumenta el tráfico y la venta de combustibles en Durango

Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027 también se incrementa el tráfico vehicular en las calles de Durango y, por consiguiente, el consumo de combustibles para el traslado a los planteles, informó el presidente de la Organización de Expendedores de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Fernando Favila Arrieta.

“Lo hemos visto en diferentes estaciones, se puede incrementar, el 12, el 13, el 20 por ciento, el consumo de combustible, de gasolina, dependiendo de la localización”, mencionó.

Asimismo, recordó que se mantiene el acuerdo a través del cual se estableció entre el Gobierno Federal y los expendedores del sector, un tope en el costo de la gasolina magna en 24 pesos y del diesel en 27 pesos , por lo que no ha habido un impacto significativo en el bolsillo de los consumidores, salvo entre quienes tienen que comprar la gasolina premium.

“Los traslados son mayores y se empieza a ver una afluencia vehicular mayor y si hay una mejora en el tema del diesel, creo que la gasolina estamos en la misma situación. Son distintos conceptos, sin embargo, también el acuerdo está vigente a 24 pesos como límite (de la magna)”, complementó.