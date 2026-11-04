Por robo hormiga, comerciantes de Durango capital buscan aumentar videovigilancia

El pequeño comercio local ya se está preparando para la temporada de mayor circulante de efectivo, pero también de mayor riesgo en la incidencia de robos.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Durango, Lourdes Macías, informó que se tiene una coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y se observa la presencia de más elementos policiales en el primer cuadro de la ciudad.

No obstante, reconoció que el llamado “robo hormiga” sigue siendo una constante y afecta la economía de los pequeños negocios que prácticamente viven al día.

Ante ello, expuso que en estos días se prevé fortalecer la concientización para que los propietarios inviertan en sistemas de videovigilancia y capaciten a sus empleados.

“Robos hormiga pues cada rato los hay. Aquí es, como yo les digo, preparar a nuestros empleados para que estén listos a la hora de entrar la persona o invertir en cámaras para estar un poco más protegidos. Hay varios que sí tienen cámaras, varios que no”, reconoció la representante del sector.