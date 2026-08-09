Por situación económica, en Durango han cerrado 20 talleres textiles este año

La difícil situación económica que se vive en Durango ha impactado en prácticamente todos los sectores, y el gremio textil no ha sido la excepción, por lo que este año han cerrado varios talleres.

“Sí, en definitiva sí hay mucha de esta problemática. Sin embargo, estamos generando nuevas estrategias para reactivar a varios de los talleres que desgraciadamente no están teniendo ahorita actividad”, informó el presidente de Durango Textil Asociados (Dutexa), Rodolfo Martínez Garvalena.

Y es que, reconoció que este sector se ha enfrentado a severas dificultades económicas, por aspectos como la competencia desleal , el ingreso de productos asiáticos, las compras en línea así como la falta de contrataciones, lo que se ha reflejado en el cierre de empresas.

“Tenemos un reporte que alrededor de 20 talleres que de enero a la fecha ya no han estado activos, sin embargo esperamos que se puedan activar a la brevedad”, indicó.

En torno a la competencia con productos que ingresan de otros países, expuso que ha sido un gran reto, al que responden privilegiando la calidad.

“Siempre afecta mucho lo que es los productos que vienen de procedencia asiática, sobre todo, sin embargo no siempre son sinónimo de buena calidad. Yo invitaría a los padres de familia a que consuman local, a que apoyen mucho a que se esté generando el empleo y se esté activando la economía también aquí de los duranguenses”, indicó.

En tal sentido, expuso que se cuenta con un padrón de 60 talleres locales que están elaborando los uniformes que se piden en las instituciones educativas , quienes se preparan con anticipación para esta temporada, con el objetivo de ofrecer uniformes de calidad ya que vestir es parte de las necesidades primarias de la población.

Asimismo, se ha estado diversificando la actividad para que los negocios subsistan, a través de la elaboración de uniformes para empresas, seguridad, industria e inclusive con miras a la exportación.