Ante la cercanía de las vacaciones y el pago de aguinaldos, la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV) filial Durango, Karina Morales, alertó a la ciudadanía por un incremento en los fraudes relacionados con la reservación de servicios turísticos .

Indicó que las temporadas vacacionales de verano y de la temporada decembrina son los periodos en los que más se registran este tipo de ilícitos, aprovechando la ilusión de las personas por salir de vacaciones y que tienen mayor disponibilidad de dinero por las prestaciones de fin de año.

Clonación de páginas

La dirigente empresarial explicó que los estafadores recurren a métodos cada vez más convincentes, que van desde la creación de páginas de internet apócrifas hasta la clonación de formatos de aerolíneas y hoteles reconocidos .

“Parece que estás hablando por WhatsApp con alguien de la aerolínea, tú depositas en un Oxxo, depositas en una cuenta y, pues bueno, justo cuando depositas desaparece”, advirtió.

En tal sentido, dijo que las víctimas en ocasiones se dan cuenta del fraude cuando deciden contactar directamente al hotel, aerolínea o destino para confirmar su itinerario , momento en el cual descubren que la reservación no existe.

Aumentan fraudes hasta 8%

Expuso que Cancún se mantiene como el destino que más se ofrece de manera fraudulenta , especialmente a través de páginas en línea o agencias de fuera de la entidad.

Y estimó que entre un cinco y un ocho por ciento de los turistas llegan a caer en este tipo de estafas, un margen que, para el sector turístico, representa una cifra alta y preocupante.

“Pues quisiera decir que es bajito, pero andamos en un cinco, ocho por ciento, que para el turismo pues es un número alto de temas de fraude”, manifestó.

Por lo que exhortó a redoblar la prevención adquiriendo paquetes vacacionales únicamente en agencias legalmente establecidas y con respaldo de asociaciones formales.

Asimismo, exhortó a verificar la autenticidad de sitios web y a desconfiar de ofertas demasiado atractivas o pagos a través de depósitos a cuentas personales o tiendas de conveniencia.