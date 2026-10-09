Por tirar basura en la periferia, detienen a 5 personas en Durango

Autoridades municipales informaron que al menos cinco personas fueron detenidas por la Policía Ambiental en Durango, luego de ser sorprendidas cuando dejaban residuos sólidos urbanos en distintas zonas de la periferia.

Las autoridades aseguraron que se aplicarán las sanciones correspondientes a quienes sean sorprendidos contaminando ya sea en la zona urbana o rural.

Las personas que fueron detenidas se encontraban tirando basura , algunas en el anillo periférico y otras a la altura del entronque a El Pueblito, se reportó que también se encontraba un menor de edad.

De acuerdo con el reporte, pese a que se les señaló la falta que estaban cometiendo, las personas se negaron a proporcionar más información o colaborar con la autoridad.

Finalmente, elementos de la Policía Municipal tuvieron que intervenir para poner a los involucrados a disposición de la autoridad correspondiente.

Por su parte, la Policía Ambiental aplicó las sanciones por tirar basura en la vía pública, que varía dependiendo del tipo de residuo y cantidad.

Las autoridades aseguraron que continuarán aplicando sanciones a quienes incumplan las disposiciones ambientales, pues existen consecuencias para quienes contaminen y arrojen basura en lugares no permitidos.