Por vencer, plazo para registro a vacantes electorales en Durango: ¿cuándo es el último día?

Quedan pocos días para que concluya el registro de aspirantes a cinco plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), dentro del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), cuyo plazo vence este viernes 14 de agosto a las 18:00 horas.

Las plazas disponibles corresponden a tres puestos de Asistencia Técnica, que son los de Prerrogativas y Partidos Políticos, Organización Electoral y lo Contencioso Electoral, esta última exclusiva para mujeres; así como dos puestos de Coordinación, uno de Organización Electoral y otro de lo Contencioso Electoral.

El registro y postulación se realizan en línea y cada persona podrá participar únicamente por una de las plazas. Entre los requisitos se encuentran contar con ciudadanía mexicana y credencial para votar vigente, no haber ocupado cargos de dirigencia partidista en los últimos tres años, cumplir con la escolaridad y experiencia requeridas y presentar el formato “8 de 8” contra la violencia.

Después del registro, el proceso contempla la confirmación de asistencia al examen del 24 al 28 de agosto y la aplicación de la evaluación de conocimientos el 19 de septiembre. Posteriormente se realizará la verificación de requisitos, evaluación psicométrica y entrevistas, mientras que la designación de las personas ganadoras está prevista a partir del 21 de diciembre.

A la par, está abierta también la convocatoria para la conformación los Consejos Municipales Electorales cabeceras de Distrito, donde se encuentran disponibles 34 vacantes para integrar los organismos encargados de velar por la transparencia e imparcialidad de los próximos dos procesos electorales locales en los municipios de Cuencamé, Durango, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Lerdo, Mapimí, Pueblo Nuevo y Santiago Papasquiaro.