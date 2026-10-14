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Posible, la compra de más gas a EUA

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 EFE

La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la posibilidad de aumentar las compras de gas natural a Estados Unidos para reducir el déficit comercial que preocupa a su homólogo estadounidense, Donald Trump, aunque aseguró que su Gobierno busca disminuir la dependencia de ese combustible mediante una mayor producción nacional y el impulso de las energías renovables.

"Podría ser", respondió la mandataria durante una conferencia de prensa al ser preguntada sobre la posibilidad de incrementar las importaciones de gas estadounidense como parte de las negociaciones comerciales entre ambos países.

La gobernante mexicana explicó que el país necesita garantizar el suministro de gas natural para cinco nuevas centrales eléctricas de ciclo combinado, por lo que no descartó recurrir a las importaciones si la producción nacional resulta insuficiente.

"Si es necesario, pues tendrá que comprarse ese gas natural si no está disponible en el país para operar esas cinco plantas", señaló.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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