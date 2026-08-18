Precio del huevo aumenta hasta 53% durante agosto en Durango

El precio del huevo registró un incremento de hasta el 53 por ciento durante la primera quincena de agosto, convirtiéndose en uno de los productos de la canasta básica con mayor aumento en este periodo, de acuerdo con comerciantes y consumidores.

Juanita Sandoval, vecina del poblado 5 de Mayo, comentó que el alza la tomó por sorpresa al acudir a realizar sus compras en el Excampo Deportivo.

"La semana pasada compramos huevo y, de repente, ya estaba 10 pesos más caro el kilo. Nosotros llevamos por lo general dos carteras para que nos duren poco más de una semana y, sí salió más caro", expresó.

Comerciantes señalaron que durante julio el kilogramo de huevo se comercializaba entre 20 y 24 pesos en fruterías y tiendas, mientras que algunos expendios al mayoreo lo ofrecían desde 17 pesos.

Sin embargo, en lo que va de agosto el precio aumentó de manera considerable. En los expendios especializados el kilogramo se vende alrededor de 27 pesos, mientras que en fruterías y tiendas alcanza entre 29 y 33 pesos.

Con base en estos precios, el incremento oscila entre el 43 y el 53 por ciento , dependiendo del establecimiento donde se adquiera el producto.

"¿Qué le podemos hacer? Tenemos que comprarlo; es de los alimentos que más se utilizan en la cocina, junto con los frijoles, la papa, el chile, el tomate y la cebolla", agregó Juanita Sandoval.

Algunos comerciantes advirtieron que el precio podría registrar un nuevo aumento conforme avance el regreso a clases, debido al incremento en la demanda de este alimento, que actualmente ronda los 33 pesos por kilogramo en diversos establecimientos.