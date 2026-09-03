¿Preescolar ya no será solo para jugar? Hay nuevas modificaciones en Durango

La enseñanza de la lectoescritura comenzará desde segundo y tercer grado de preescolar en Durango, como parte de las modificaciones académicas que implementará la Secretaría de Educación del Estado (SEED) durante el nuevo ciclo escolar.

Guillermo Adame Calderón, titular de la SEED, explicó que la principal modificación será la aplicación del llamado método Filadelfia en el nivel preescolar, con el objetivo de que los menores comiencen a desarrollar habilidades de lectura y escritura antes de ingresar a primaria.

El funcionario señaló que esta decisión forma parte de los ajustes que se realizan a partir de los resultados académicos obtenidos en la entidad, donde, aseguró, los niveles de logro han mejorado por tercer año consecutivo.

“Los niños de preescolar inicien sus niveles de lectoescritura desde ese nivel escolar”, explicó Adame Calderón al referirse a la estrategia que se aplicará principalmente en segundo y tercer grado.

El secretario aclaró que esto no significa que todos los alumnos deban concluir el preescolar leyendo y escribiendo al mismo nivel , sino que deberán llegar a primaria con las bases y avances correspondientes en lectoescritura.

Adame Calderón cuestionó la idea de que el preescolar sea únicamente una etapa para jugar o entretener a los menores y señaló que en otros países la enseñanza de la lectura y escritura comienza desde edades más tempranas.

Además de la modificación en preescolar, la SEED aplicará estrategias diferenciadas de acuerdo con las necesidades y resultados académicos de cada región del estado.

Uno de los casos será el municipio de Mezquital, donde se contempla una estrategia específica para fortalecer la educación indígena. Al mismo tiempo, indicó que existen municipios con niveles académicos elevados que requieren acciones para mantener sus resultados.

“Las estrategias no son genéricas, no son generales para todos dependiendo de los resultados que estamos obteniendo”, puntualizó.

De esta manera, la Secretaría de Educación prevé iniciar el nuevo ciclo escolar con acciones focalizadas por nivel educativo y región, con especial atención en el fortalecimiento de los aprendizajes desde los primeros años de formación.