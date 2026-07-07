Premian investigación del IMSS Durango sobre diabetes gestacional

La investigación que desarrolla la Unidad de Investigación Biomédica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango sobre alternativas para disminuir el riesgo de diabetes gestacional obtuvo el primer lugar en la categoría de Investigación en Ciencias de la Salud del Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Durango 2025 .

El proyecto galardonado, titulado "La administración de cloruro de magnesio" reduce el riesgo de diabetes gestacional en un modelo de ratas obesas con hipomagnesemia, es encabezado por la doctora Claudia Ivette Gamboa Gómez, titular de la Unidad de Investigación Biomédica del IMSS en Durango, quien funge como responsable técnica y líder del grupo de investigación.

El estudio busca generar evidencia científica sobre alternativas no farmacológicas para disminuir el riesgo de diabetes gestacional. Sus resultados contribuyen a ampliar el conocimiento en esta materia y, en el futuro, podrían traducirse en estrategias preventivas en beneficio de las mujeres embarazadas.

La doctora Gamboa Gómez explicó que la Unidad de Investigación Biomédica desarrolla estudios preclínicos mediante modelos in vitro y modelos animales , enfocados en comprender diversas enfermedades metabólicas y sus consecuencias, además de evaluar suplementos y alimentos cuyos efectos cuentan con evidencia científica, con el propósito de identificar alternativas complementarias para la prevención y el tratamiento de estos padecimientos.

La investigadora destacó que este reconocimiento representa un logro para el IMSS, ya que refleja la calidad, pertinencia e innovación de los proyectos que se realizan en la institución y fortalece el trabajo científico que se desarrolla en Durango.

Asimismo, señaló que la Unidad no solo realiza investigación preclínica, sino también proyectos de investigación clínica orientados a atender problemas prioritarios de salud de la población derechohabiente, lo que contribuye a generar conocimiento con impacto en la atención médica y la salud pública.