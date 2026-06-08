Premier League: Fulham confirma la salida de Raúl Jiménez y el mexicano buscará nuevo equipo

Fulham confirmó este 8 de junio que Raúl Jiménez no continuará en el club, al incluirlo en la lista oficial de jugadores que terminan contrato este mes y no serán renovados. El anuncio, difundido en sus redes sociales, marca el cierre de una etapa de tres años para el delantero mexicano en Craven Cottage, a pocos días del inicio del Mundial 2026.

El comunicado también contempla la salida de otros elementos del primer equipo y categorías inferiores, entre ellos Steven Benda, Tom Wingate, Devan Tanton, Bradley de Jesús, Ollie Gofford, Oliver Mayer y Quinn Schutter, lo que evidencia un ajuste amplio en la plantilla de cara a la próxima temporada.

Registros y números

Jiménez cierra su ciclo con los Cottagers tras disputar 115 partidos y marcar 31 goles, además de seis asistencias, cifras que lo mantuvieron como un recurso constante en ataque aunque con menor regularidad en la campaña más reciente. En la 2025/2026, el mexicano dejó de ser titular indiscutible y su participación se redujo, pese a que mantuvo una efectividad perfecta desde el punto penal, con 14 aciertos en 14 cobros durante su estancia en el club.

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El delantero, actualmente concentrado con la Selección Mexicana, llega al Mundial sin equipo confirmado. Fulham destacó su aporte durante estos tres años, pero la falta de renovación lo obliga a definir su futuro tras la Copa del Mundo. El club subrayó su papel 'fundamental' en el primer equipo durante su etapa en Londres.

¿Cuál será su próximo equipo?

En cuanto a lo que viene, Wolverhampton aparece como una de las opciones más firmes: el club donde vivió su mejor etapa en Europa busca su regreso, incluso tras el descenso a Championship. También se mantiene abierta la posibilidad de un retorno al América, aunque su salario y el contexto del mercado complican la operación. Jiménez, por ahora, mantiene como prioridad seguir en Europa.

La decisión final llegará después del Mundial. Mientras tanto, el anuncio del Fulham cierra oficialmente un capítulo que le permitió recuperar ritmo competitivo, sumar minutos en Premier League y sostenerse como uno de los delanteros mexicanos más influyentes en el futbol europeo.

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