Premier League: Raúl Jiménez perfila regreso a Wolves con contrato multianual casi cerrado

Wolverhampton y Raúl Jiménez están, en los hechos, encaminados a reencontrarse. Este 9 de junio, el periodista británico Liam Keen, la voz más autorizada en la cobertura diaria de los Wolves, publicó que el club ya tiene acordado el regreso del delantero mexicano, apenas un día después de que Fulham confirmara su salida. Según su información, el acuerdo está “encaminado y prácticamente cerrado”, con la firma prevista tras la participación de México en el Mundial 2026.

Keen detalla que representantes del Wolverhampton viajaron recientemente a la Ciudad de México para reunirse directamente con Jiménez y afinar los términos del contrato, que sería multianual y con un rol definido dentro del proyecto deportivo para la temporada 2026-27. Ese viaje, según su reporte, fue el punto de inflexión que permitió destrabar la negociación y dejarla en fase de formalización.

A falta de confirmación oficial...

La lectura que ofrece Keen se sostiene por sí sola: su reporte indica que Wolverhampton ya inició los procesos internos para asegurar el regreso del delantero en cuanto abra la ventana de transferencias y que la directiva lo considera una pieza estructural para reconstruir el ataque en Championship. Dentro del club, explican sus fuentes, el movimiento se interpreta como un ajuste estratégico tras cerrar la llegada de Kieran Trippier y como el paso necesario para recuperar liderazgo ofensivo con un jugador que ya domina el entorno y la exigencia del futbol inglés.

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Otro elemento que refuerza la versión es que Jiménez habría superado las pruebas médicas preliminares solicitadas por el club, un requisito que Wolverhampton acostumbra completar antes de autorizar cualquier firma. El delantero, además, habría dado prioridad al proyecto deportivo de los Wolves por encima del interés de América y Everton, que también sondearon su situación.

Regresa a su hogar histórico

El contexto explica la insistencia del club: en su primera etapa con Wolverhampton, Jiménez disputó 166 partidos, marcó 57 goles y dio 23 asistencias, números que lo convirtieron en uno de los atacantes más influyentes del equipo en Premier League. Su retorno forma parte de un plan para recuperar identidad y liderazgo ofensivo.

Aunque el club aún no emite el comunicado oficial, la solidez del reporte de Keen, el viaje de directivos, las pruebas médicas superadas y el acuerdo multianual perfilado permiten trazar un escenario claro: Raúl Jiménez se queda en Inglaterra y volverá a vestir la camiseta del Wolverhampton en cuanto termine el Mundial.

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