Preocupa conducta agresiva entre niños y adolescentes en las calles de Durango

Los videos que circulan en Durango, en los que se observa a adolescentes y niños con actitud agresiva, presuntamente amedrentando a otros jóvenes con piedras y machetes en calles de la colonia Juan Lira, han generado preocupación por el nivel de violencia que podrían llegar a ejercer.

Señalan que es responsabilidad de los padres de familia conocer dónde se encuentran sus hijos y supervisar sus conductas. Además, consideran que debe existir algún tipo de sanción, ya que en ocasiones los menores saben que, por su edad, cuentan con un marco legal especial de protección.

El presidente del Consejo Estatal Ciudadano, Jorge Mojica Vargas, apuntó que, si bien la ley protege los derechos de niñas, niños y adolescentes, también debería contemplarse una sanción cuando las conductas lo ameriten, dentro de los límites que establece la legislación.

"No puede pasar impune este tipo de acciones, porque si no hay una sanción muy concreta, puede convertirse en un incentivo para otros jóvenes, que saben que al final piensan que no pasa nada".

Agregó que existe una descomposición social en algunas familias, por lo que consideró que debe aplicarse una sanción tanto a los padres de familia como a los propios jóvenes.

Respecto a la posibilidad de incrementar los rondines de vigilancia, señaló que no puede haber un policía detrás de cada familia y que la primera instancia responsable de la formación y supervisión de los menores son los padres.

Sobre el trabajo comunitario que ya se aplica en el municipio para quienes cometen faltas administrativas, comentó que se trata de una medida positiva; sin embargo, en los casos de conductas agresivas, consideró que lo más importante es atender las causas que las originan.

"Porque ese comportamiento puede estar relacionado con la familia o con lo que está pasando al interior del hogar, si hay violencia intrafamiliar, en fin. También puede haber una desatención completa hacia las acciones de los hijos".