Preocupa contracción de la economía en Durango

El primer semestre del año no ha sido lo que esperaba el sector empresarial, y hay quienes consideran que el panorama empieza a ser alarmante para la economía nacional y local.

“Una contracción del 1.2 por ciento en Durango es algo de llamar la atención, es una contracción importante y algo que hemos notado en la economía. Lo hemos venido ya platicando desde hace meses, el hecho de que no existe este flujo, no existe sobre todo el crecimiento y las condiciones hasta cierto punto han sido complejas para Durango”, informó el presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), Mauricio Holguín.

Expuso que se espera que el segundo semestre sea mejor, para contrarrestar el flujo económico de un año como el que hace mucho no se tenía.

“Obviamente necesitamos que exista un repunte en este segundo semestre, pero hablar de que el primer semestre del año no ha sido el ideal. Esto en contraste también con una contracción del 2.5 por ciento a nivel nacional en contracciones, se habla que desde hace 17 años no existía en la República, desde el 2009 y este repunte que se había tenido hasta cierto punto en los años anteriores, después de la pandemia, lo estamos ahorita padeciendo y esta baja que se tiene tanto en la manufactura como en el posible crecimiento, y también en la base de desempleo que ya se tiene a nivel nacional, obviamente empieza ya a ser alarmante”.