Preocupa el intento de regular a medios

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La Iglesia católica expresó su preocupación por la intención de regular la difusión informativa en medios de comunicación y sostuvo que la libertad de expresión no sólo exige impedir la censura, sino también proteger la capacidad de cada persona para buscar la verdad y formar un juicio libre sin convertirse en objeto de manipulación o de intereses económicos, ideológicos o tecnológicos.

A través de su editorial Desde la Fe, afirmó que "ninguna autoridad puede impedir anticipadamente que una persona exprese sus ideas o difunda información, pues resulta incompatible con la libertad que corresponde a toda persona. El debate no consiste únicamente en definir hasta dónde puede llegar la regulación del Estado, sino en asumir la responsabilidad ética que acompaña toda tarea de comunicar", expuso.