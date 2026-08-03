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Preocupa el intento de regular a medios

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 AGENCIAS

La Iglesia católica expresó su preocupación por la intención de regular la difusión informativa en medios de comunicación y sostuvo que la libertad de expresión no sólo exige impedir la censura, sino también proteger la capacidad de cada persona para buscar la verdad y formar un juicio libre sin convertirse en objeto de manipulación o de intereses económicos, ideológicos o tecnológicos.

A través de su editorial Desde la Fe, afirmó que "ninguna autoridad puede impedir anticipadamente que una persona exprese sus ideas o difunda información, pues resulta incompatible con la libertad que corresponde a toda persona. El debate no consiste únicamente en definir hasta dónde puede llegar la regulación del Estado, sino en asumir la responsabilidad ética que acompaña toda tarea de comunicar", expuso.

Escrito en: libertad, sino, impedir, regular

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