Preocupan las voces que buscan limitar el voto de las mujeres en México: Beatriz Teresa Casas

Existe preocupación sobre las voces que han surgido con la propuesta de un posible retroceso en el derecho al voto de las mujeres en México, que alertan a nivel nacional desde distintos sectores y a algunas instituciones encargadas de velar por sus derechos.

“Es preocupante, sí, porque hay voces, incluso de mujeres auspiciadas por hombres, que dicen que vuelva el voto familiar, en donde las mujeres tenemos que conceder el voto a nuestros maridos, y nosotras decimos no”, precisó Beatriz Teresa Casas Arellanes, directora general de las Casas de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante su visita a Durango para participar en un foro de Gobernanza y Evolución de Derechos.

Indicó que todas las mujeres tienen la capacidad de votar y elegir a quienes van a gobernar, pero también pueden levantar la mano para gobernar , lo cual también es importante.

“No podemos dejar que esa narrativa y esos pensamientos que son muy violentos contra los derechos humanos dominen”, afirmó.

La directora recordó la lucha de años para que se reconocieran los derechos de las mujeres, los cuales cada vez son más defendidos y difundidos.

“Todos estos derechos y estos avances de los que hablamos de manera conjunta han sido porque detrás ha habido mujeres que se han organizado, que han luchado y que han propuesto. Todos los derechos políticos y electorales, aunque han estado plasmados en la Constitución, no fueron garantías que se nos dieron así porque sí; tuvimos que conquistarlos a golpe de sentencia”.

MUJERES DESTACADAS

En el contexto nacional, comentó que aún se busca que las mujeres sean reconocidas como iguales en diversos sectores, y que se tomen en cuenta sus habilidades y conocimientos.

“Estamos siendo destacadas en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la política, en el ámbito comunitario, en el ámbito de la partería y en el ámbito de la medicina tradicional; sin embargo, ese derecho no se nos ha reconocido, pero tampoco se nos ha reconocido el trabajo”.

Durante la clausura del foro Gobernanza, Evolución de los Derechos Políticos de las Mujeres, Pluriculturalidad y Perspectivas de Género, realizado en la Casa de los Saberes Jurídicos en Durango, la directora destacó que la lucha por esos derechos continúa desde distintos ámbitos.

Asimismo, destacó la perspectiva de las ponentes. En el caso de Virginia Flores Flores, directora de una instancia municipal para el desarrollo de las mujeres, resaltó la importancia de mantener una comunidad en paz y productiva, donde todos se sientan bien, al tiempo que se desarrollen sus costumbres y tradiciones, pero también se respete su sistema normativo indígena.

“Es una gran responsabilidad la que tienen las mujeres ahí y me parece que los hombres también necesitan reflexionar para reconocer el papel de las mujeres a nivel comunitario, estatal e internacional, así como el aporte que estamos haciendo día con día”.

Sobre la participación de la abogada y catedrática Raquel Leila Arreola Fallad, puntualizó que hizo un recorrido por la historia del derecho al voto, en el que se puede identificar que los derechos adquiridos y plasmados en las leyes no han sido concesiones fáciles.