Preparan apertura de sucursales del Nacional Monte de Piedad en Durango

Desde que se anunció la terminación de la huelga emprendida por trabajadores sindicalizados del Nacional Monte de Piedad en más de 300 sucursales del país, el personal se prepara para abrir las puertas al público el próximo miércoles 7 de octubre.

A partir del jueves 1 de octubre, los colaboradores regresaron a sus centros de trabajo para realizar la limpieza y el ordenamiento de los espacios, así como las pruebas del sistema para retomar sus actividades.

En Durango son 35 trabajadores entre las dos sucursales que hay en la capital , una sobre Avenida 20 de noviembre y Carlos León de la Peña y la de Paseo Durango.

Del total de trabajadores solo 26 forman parte del Sindicato de la Sección 11. Los trabajadores mantenían el paro desde el 1 de octubre de 2025, el cual concluyó el pasado 30 de septiembre.

Aunque hubo varias mesas de trabajo entre el sindicato de los trabajadores y los directivos de la empresa, no se habían podido establecer puntos de acuerdo que beneficiaran tanto a los trabajadores como a los propietarios.

Finalmente, el pasado 30 de septiembre se firmó un acuerdo en el que ambas partes aceptaron cumplir con lo establecido en el dictamen ante la Secretaría del Trabajo.

Mientras los trabajadores mantuvieron la huelga, realizaron diversas actividades y ventas para poder obtener un ingreso, ya que no estaban percibiendo su salario.

Ante la preocupación de varias personas por sus boletas y objetos empeñados, la empresa se comprometió a ofrecer diferentes beneficios para la regularización de los empeños.