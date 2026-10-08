Preparan en Durango mesas de negocios para generar oportunidades a empresarias

La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) en Durango llevará a cabo el miércoles 21 de octubre un encuentro con mesas de negocios, como parte de una jornada que busca reunir a empresarias, organismos privados, sector financiero, academia, sociedad civil y representantes de los tres órdenes de gobierno para generar oportunidades de negocio.

La presidenta de esta Asociación, Yolanda Pacheco Cortéz, explicó que la intención es que el encuentro vaya más allá de una reunión empresarial y permita identificar necesidades concretas, conectar a las empresas que pueden atenderlas y, en su caso, concretar acuerdos comerciales o financieros.

El encuentro se desarrollará bajo el lema “Conexiones que transforman” y contará con seis mesas de negocios. Las primeras cinco estarán enfocadas en los sectores financiero y de capitalización; salud, belleza y moda; construcción; turismo, además de una mesa multisectorial.

La sexta mesa será Diagnósticos de Capitalización que tendrá un carácter transversal dentro de la dinámica del encuentro y estará orientada a identificar las necesidades de las empresas.