Presa de Durango alcanza 95.8% de almacenamiento; aumenta extracción como medida preventiva

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició una extracción mayor de agua de una presa en Durango, luego de que alcanzara un almacenamiento del 95.8 por ciento, como medida preventiva ante el pronóstico de nuevas lluvias de moderadas a fuertes para este jueves.

Víctor Hugo Randeles, titular del área de Meteorología e Hidrología de la Conagua local, explicó que se trata de una apertura mínima de las compuertas, derivada del alto nivel de almacenamiento que presenta la presa Guadalupe Victoria.

Indicó que también se mantiene un monitoreo constante río arriba para identificar posibles avenidas importantes de agua y, en caso de ser necesario, incrementar la apertura de las compuertas para reducir la presión sobre el embalse.

Dos presas con extracciones controladas

Actualmente, solo dos de las 10 presas monitoreadas por la Conagua mantienen extracciones controladas . Una de ellas es la Francisco Zarco, en Lerdo, que registra un almacenamiento del 51.5 por ciento y de la cual se extrae agua para el programa Agua Saludable.

La otra es la Guadalupe Victoria, donde diariamente se extrae agua para el mismo programa. Sin embargo, mientras el volumen habitual es de 1.5 metros cúbicos por segundo, actualmente la extracción aumentó a 9.5 metros cúbicos por segundo para disminuir su nivel de almacenamiento.

Dos presas con derrames naturales

A estas dos presas se suman otras dos que presentan derrames naturales por sus vertedores, debido a que alcanzaron o superaron su capacidad de almacenamiento.

Se trata de la presa Santiago Bayacora, en el municipio de Durango, que registra un llenado del 101.1 por ciento y un derrame de 8.7 metros cúbicos por segundo.