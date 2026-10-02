Presa Tuna II: CCE confía que se corregirá falla que originó incidente en la obra
Luego de un incidente ocurrido en la obra de la presa Tunal II, donde una columna colapsó, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Durango, Raúl Montelongo Nevárez, llamó a la calma y aseguró que este tipo de percances no deben ser motivo de alarma generalizada.
“Yo creo que habrá que esperar a ver qué es lo que pasó. La verdad es que yo como constructor sé que los accidentes pasan, sé que hay muchos factores que pueden ser posibles para la causa de esto. Yo creo que no debe de ser señal de alerta. Creo que esto se va a corregir seguramente, se van a tomar medidas e investigar qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló para corregirlo y que quede como se tienen que hacer”, mencionó.
Por lo que el dirigente empresarial explicó que, en el ámbito de la construcción, existen múltiples factores que pueden originar un accidente; sin embargo, confió en que la situación será corregida adecuadamente y que se tomarán las medidas preventivas necesarias para garantizar que los trabajos continúen con las labores sin preocupación.