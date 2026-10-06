Presas Guadalupe Victoria y Santiago Bayacora disminuyen extración de agua hacia los ríos

Las presas Guadalupe Victoria y Santiago Bayacora redujeron de manera importante el volumen de agua que vierten hacia los ríos El Tunal y La Sauceda, luego de que durante los últimos días llegaron a registrar extracciones cercanas a los 100 metros cúbicos por segundo.

La mañana de este martes, ambas presas disminuyeron su extracción de agua, lo que redujo la presión sobre los cauces que reciben sus escurrimientos y poblados que se encuentran a la rivera de los ríos.

La presa Santiago Bayacora, la más grande del Distrito de Riego 052, con una capacidad de 130 millones de metros cúbicos, se encuentra al 104.3 por ciento de almacenamiento.

El lunes extraía 102 metros cúbicos por segundo y este martes el volumen bajó a 71.2 metros cúbicos por segundo, una reducción cercana al 30 por ciento.

Por su parte, la presa Guadalupe Victoria, con una capacidad de 84.5 millones de metros cúbicos , registra un almacenamiento de 96.7 por ciento.

El lunes vertía 98.5 metros cúbicos por segundo hacia el río El Tunal, mientras que este martes redujo el caudal a 59.01 metros cúbicos por segundo, casi 40 por ciento menos.

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La presa Caboraca, ubicada en el municipio de Canatlán, mantiene una extracción natural de 28 metros cúbicos por segundo, mientras que las presas Francisco Villa, en Poanas, y Peña del Águila, en el municipio de Durango, no registran extracciones y se encuentran al 81.7 y 66.7 por ciento de almacenamiento, respectivamente.

En conjunto, las cinco presas del Distrito de Riego 052 registran un almacenamiento de 94.7 por ciento , nivel que permite garantizar el suministro de agua rodada para el ciclo agrícola 2027.

La presa Santa Elena, ubicada en el municipio de Súchil, también mantiene el desfogue de agua, con una extracción de 7.3 metros cúbicos por segundo, y registra un almacenamiento de 101.3 por ciento.