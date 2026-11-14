Presenta Profeco precios promedio, máximos y mínimos durante el Buen Fin en Durango

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recabó a nivel nacional los precios mínimos, máximos y promedio de algunos artículos, con el objetivo de orientar a las personas consumidoras en sus compras durante el Buen Fin.

Los precios se obtuvieron mediante la herramienta Quién es Quién en los Precios, para pantallas, refrigeradores, lavadoras y licuadoras, recabados del 3 al 6 de noviembre, a fin de orientar a los consumidores sobre las opciones que más les convienen para su hogar.

El organismo recomienda a la población comparar precios en diversos establecimientos y marcas, principalmente para elegir los productos más adecuados a las necesidades y al presupuesto del hogar.

Los costos registrados varían de acuerdo con las características y funcionalidades de cada modelo. En el caso de las licuadoras, en Durango se encontró una Black + Decker con un precio mínimo de 599 pesos en Coppel, sucursal Patoni. El precio promedio del producto es de 659 pesos en Ley Juventud y de 749 pesos en Coppel Las Alamedas.

A nivel nacional, el modelo más económico detectado fue de la marca Oster, con vaso de plástico, a un precio de 551.60 pesos en La Comer de la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

En contraste, el costo más elevado correspondió a un modelo de la marca Oster, con vaso de vidrio, cuyo precio fue de 4 mil 119 pesos en Liverpool de La Paz, Baja California Sur.

En el análisis de pantallas Smart TV, la Profeco reportó que el precio más bajo correspondió a un modelo de la marca Hisense, de 32 pulgadas y con puerto USB, a un precio de 2 mil 599 pesos en tiendas Coppel de Acapulco, Guerrero.

En el municipio de Durango se registró un modelo de la marca LG, de 32 pulgadas, con tecnología LED, puerto USB y función Smart TV, a un precio de 2 mil 998 pesos en Liverpool. En ese mismo establecimiento se encontró el modelo más caro, correspondiente a una pantalla Sony Bravia de 77 pulgadas, con tecnología QLED, puerto USB y función Smart TV.

Los demás precios se pueden consultar directamente en el sitio del Buen Fin de la Profeco: https://elbuenfin.profeco.gob.mx/, donde es posible realizar búsquedas por categoría y municipio.