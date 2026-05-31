Presentan edición mundialista de Siglo Nuevo

En el marco de la Feria del Libro Duranguense (Edición Mundialista), la Plaza de Armas fue el escenario para la presentación de la revista Siglo Nuevo, en una edición especial titulada "El Balón a Sol y Sombra".

La publicación, escrita por Aldo Valdés y editada por Saúl Rodríguez, ofrece una mirada crítica a las puertas de la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de un reportaje especial que se adentra en las complejas dimensiones que rodean al balón, tales como identidad, economía, poder, urbanismo, migración y memoria colectiva.

Cabe destacar que el título evoca a “El Fútbol a Sol y Sombra” (1995), la emblemática obra de Eduardo Galeano donde conviven de manera natural la historia del deporte, sus grandes figuras y las dinámicas del negocio.

UN ESPACIO PARA EL ANÁLISIS GLOBAL

Durante el encuentro, Aldo Valdés compartió que su motivación para dar vida a este reportaje nació de la urgencia de analizar un evento de la magnitud de un Mundial, el cual no puede considerarse un asunto menor.

"Me pareció el mejor espacio para poder hablar de estas cosas", señaló Valdés, destacando la propuesta de Siglo Nuevo y su rigurosidad editorial vinculada a El Siglo de Torreón y El Siglo de Durango.

El autor enfatizó que el balompié dialoga constantemente con la política, la sociedad y la cultura, especialmente en un contexto internacional al que calificó de "turbulento y efervescente". Asimismo, apuntó hacia la relación, cada vez más visible, entre la FIFA y los gobiernos organizadores: "Los motivos por los cuales se está decidiendo dónde jugar una copa del mundo no necesariamente se relacionan con lo deportivo".

EL NEGOCIO Y LA EVOLUCIÓN DEL JUEGO

Uno de los puntos más críticos abordados fue la hipercomercialización del deporte. Valdés puntualizó cómo en México se han adaptado dinámicas mercadológicas heredadas del entretenimiento estadounidense. Como ejemplo, adelantó que en la próxima justa mundialista se implementarán pausas de hidratación obligatorias en el minuto 25 de cada tiempo. Si bien la justificación es el descanso de los jugadores, la realidad es que operarán como cotizados espacios de venta publicitaria.

A pregunta expresa de El Siglo de Durango sobre qué tanto queda de aquel fútbol romántico del que escribía Galeano frente al escenario actual, el autor se mostró optimista respecto a ciertos cambios.

"El fútbol sí ha cambiado mucho y va a seguir cambiando; todo evoluciona. Pero también hay cosas que han cambiado para bien. Por ejemplo, la participación de las mujeres en el fútbol es algo que, desde los tiempos de Galeano a la fecha, cambió radicalmente para mejor", concluyó.