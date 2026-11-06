Presidente del OAJ termina en el suelo tras confrontación con trabajadores en Durango | VIDEO

El presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano, terminó en el suelo en medio de un zafarrancho con trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Durango, quienes lo confrontaron para exigirle que escuchara sus inconformidades por los nuevos criterios de evaluación que podrían afectar su permanencia laboral. El incidente quedó registrado en un video que circula en redes sociales.

La tensión se produjo durante la visita del funcionario a las instalaciones del 25 Circuito Judicial, donde decenas de empleados se congregaron para reclamar que no fueron consultados sobre las nuevas disposiciones. Ante la exigencia de ser recibidos, un representante del OAJ ofreció que Vargas Solano atendería a una comisión de 15 trabajadores.

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Vargas Solano fue consejero jurídico durante la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y actualmente encabeza el organismo responsable de la administración de los recursos y del personal del Poder Judicial de la Federación.

La confrontación ocurre en medio del rechazo de trabajadores federales a un nuevo esquema de evaluación del desempeño, establecido en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que consideran pone en riesgo su estabilidad laboral.

En Durango, alrededor de 500 empleados habían realizado una movilización para denunciar que su permanencia podría depender de valoraciones internas y exigir respeto a sus derechos adquiridos.