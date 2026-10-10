'Presiona Trump a Sheinbaum en materia energética'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado a México para que firme acuerdos energéticos con empresas estadounidenses, mientras las negociaciones comerciales continúan entre ambos países, reporta el medio "Financial Times".

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este viernes que prevé reunirse próximamente con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para abordar temas particulares de la relación bilateral.

El rotativo estadounidense, que citó a tres personas familiarizadas con una conversación, sostuvo que el presidente Trump insistió el mes pasado, durante una llamada con su homóloga Claudia Sheinbaum, en que debería haber más acuerdos y colaboraciones entre empresas energéticas mexicanas y estadounidenses.

Una fuente afirmó que Trump preguntó inicialmente sobre un acuerdo para vender activos mexicanos a Estados Unidos. Según dos de las fuentes, los líderes también discutieron un acuerdo similar al firmado el año pasado con Corea del Sur, en el que Seúl acordó comprar 100 mil millones de dólares en productos energéticos estadounidenses e invertir miles de millones más en Estados Unidos.

Un funcionario estadounidense indicó al "Financial Times" que los líderes analizaron la posibilidad de que México incremente sus compras de gas natural estadounidense,