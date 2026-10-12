Presionan desde el Senado al IMSS

AGENCIAS

La senadora morenista Guadalupe Chavira pidió la comparecencia de los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, ante las numerosas expresiones de inconformidad de los trabajadores de estos institutos de salud pública.

La secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos resaltó que en los últimos días se han presentado diversas problemáticas que pasan por la muerte de al menos media decena de infantes en hospitales regionales como el de Durango, que se suman a las más de cien quejas y denuncias interpuestas en Chihuahua, Veracruz, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, por mencionar algunos casos.

En ese sentido, la morenista propuso que desde la Auditoría Superior de la Federación se revisen los contratos más recientes de adquisiciones y prestación de servicios, porque hay una instrucción muy clara de la presidenta Claudia Sheinbaum de que no hubiera desabasto de medicamentos en las unidades y mejorar la atención a los derechohabientes.

Chavira de la Rosa pidió que se solicite también un informe detallado de la situación que enfrentan los trabajadores del IMSS y el IMSS Bienestar que, más allá de su reclamo salarial, están documentando la falta de insumos básicos para cumplir con su trabajo y con los derechohabientes, además de diversas fallas de equipos e infraestructura.