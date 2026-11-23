El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio está convocando a una concentración pacífica el próximo 10 de diciembre, en la Plaza de Armas de Gómez Palacio, para exigir la libertad total de sus 29 integrantes procesados. A ocho meses del conflicto, la Fiscalía no ha conseguido condena por ninguno de los delitos que les imputan.

El anuncio de esta movilización llega después de que, el pasado 13 de noviembre, ocho integrantes abandonaran el Cereso número 1, ubicado en esta ciudad de Durango. No fueron absueltos, pero sus abogados consiguieron sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario, lo que confirma que no ameritaban la cárcel como medida cautelar.

Como ya se sabe, el conflicto comenzó el 18 de marzo de 2026 con una protesta contra la empresa Sotomex por el despido de cuatro trabajadores. Tres días después, hubo una detención masiva bajo un operativo en el que participaron fuerzas estatales y federales, además de agentes no identificados con alguna corporación, según denunciaron los afectados.

Del operativo resultaron detenidas 29 personas. Entre ellas está la activista Teresita Ochoa, quien, tras la detención arbitraria, encabezó las protestas para después ser detenida en abril, "misteriosamente" no por hechos relacionados, sino vinculados a otro caso, por un supuesto incendio provocado en 2023. Un detenido murió al interior del penal.

Tras ocho meses de lucha ante lo que señalan como una criminalización de su movimiento y de la libre protesta, el Frente Unido se vio obligado a buscar respaldo fuera de Durango. Por ello, acudió a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Esta organización civil, que defiende los derechos humanos tanto individuales como colectivos y de grupos vulnerables, estuvo en Durango el pasado mes de septiembre, acompañada de un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ambos han puesto ya su lupa en la actuación del gobierno de Esteban Villegas y de la Fiscalía General del Estado en el caso.

Y es que existe un enrarecido trasfondo que, de acuerdo con lo que perciben algunos integrantes del Frente Unido, apunta a que las acciones represoras contra la organización pudieron tener origen en otros motivos ajenos a la protesta contra la empresa Sotomex, pues coincide que, pocos días después, el gobierno estatal intensificó la promoción de la planta Fermachem, en Lerdo, una fábrica de fertilizantes nitrogenados a base de amoniaco.

El Frente Unido cimenta sus dudas en lo ocurrido el 9 de marzo de 2018, cuando corporaciones policiacas los desalojaron con uso excesivo de la fuerza durante un bloqueo realizado en contra de la instalación de una fábrica de cianuro de sodio de la empresa Chemours Company, cerca de Dinamita. Pese a la represión y la violencia ejercida, la compañía terminó cancelando su inversión.

En ese contexto y dados los antecedentes, liderazgos del Frente Unido creen que el gobernador Esteban Villegas los pudo ver como un estorbo, como un obstáculo para los intereses económicos y políticos relacionados con la puesta en marcha de este proyecto de la empresa Fermaca, pues llevan años defendiendo el medio ambiente, los derechos humanos y los derechos laborales.

El desenlace de este conflicto podría estar muy cerca y definitivamente no sería a favor del gobernador Esteban Villegas, ya que a la Fiscalía se le estaría cayendo el caso, además de estar bajo el escrutinio de la Federación y contar con el acompañamiento que organismos defensores de derechos humanos están brindando a los presos políticos de Dinamita.

EN LA BALANZA.- En días pasados, el gobernador Esteban Villegas asoció el tema de los "ponchallantas" a los llamados "halcones", jóvenes a bordo de motocicletas que monitorean los movimientos de las fuerzas federales en Durango. El argumento apuntó tal vez a minimizar los riesgos para la población ante la posibilidad de enfrentamientos entre grupos delictivos y el Ejército, la Guardia Nacional o la Marina, cuya presencia también se ha incrementado en la capital del estado; sin embargo, lo dice como si esa cuadrilla motorizada no formara parte de las estructuras que sirven a los intereses de la delincuencia. Presentarlos como un fenómeno separado puede terminar minimizando su papel y, sobre todo, el riesgo que representa la operación de estas redes en la ciudad.

X: @Vic_Montenegro

El color rojo se presentó sin avisar y me dijo de buenas a primeras:

-Soy el mejor color.

Me atreví a contradecirlo:

-No hay color que sea mejor que otro. El azul es el mejor para el cielo; el verde es el mejor para los árboles. Usted es el mejor color para el crepúsculo, y aun así necesita del amarillo, del morado y del color de rosa.

Noté que se molestó, porque se puso colorado. No quise decirle que el cielo se vería muy mal si fuera siempre completamente rojo. Y repetí:

-No diga usted que es el mejor color. Diga sólo que cuando se necesite algo rojo usted es el mejor color, pero no lo es en todos los casos.

Se marchó sin decir más. Iba rojo de coraje.

¡Hasta mañana!...