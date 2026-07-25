Presume una pistola en el salón de clases; está detenido

Un estudiante de 17 años fue detenido luego de que mostró una pistola a compañeros dentro de una preparatoria ubicada en el centro de la ciudad de Durango, lo que generó una alerta en la institución educativa.

Según informó la Policía Estatal, los hechos fueron reportados por personal directivo del plantel, ubicado en el cruce del corredor Constitución y la calle Aquiles Serdán, después de que una alumna informó que uno de sus compañeros portaba un arma de fuego y se la había mostrado a otros estudiantes.

Los policías acudieron al lugar, pero el joven ya se había retirado al percatarse de su presencia. Con base en la descripción proporcionada, los agentes lo localizaron cuadras más adelante y procedieron a realizarle una revisión.

El adolescente llevaba una pistola tipo escuadra que resultó ser de postas, además de una caja con municiones para ese tipo de arma. Fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Cívico, instancia que determinará la sanción administrativa correspondiente.