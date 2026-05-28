Presunción de inocencia debe respetarse en caso de trabajador de Durango acusado de abuso sexual: Regidora

Tras una denuncia por abuso sexual en contra de una menor de edad, dada a conocer por una mujer que señala a su expareja y padre de la menor como presunto agresor, quien además es trabajador de la Dirección Municipal de Protección Civil porque continúa realizando sus labores, señalan que se debe respetar la presunción de inocencia.

La regidora Gloria Arreola Gamboa, presidenta de la Comisión de Protección Civil, comentó que se trata de un tema muy delicado al involucrar a una menor de edad; sin embargo, también existe un proceso que debe estar apegado a derecho y en el que aplica la presunción de inocencia.

Sobre la separación del cargo de esta persona, indicó que tiene derecho a llevar su proceso legal en libertad, ya que su situación laboral es ajena a su situación personal.

“Sé que está a la orden de aprehensión, sé que la persona está en todo su derecho, se ha amparado y está llevando el proceso en libertad, como cualquier ciudadano podría hacerlo. Sigue el proceso de investigación y ambas partes están presentando sus pruebas”, explicó.

La regidora comentó que, como presidenta de la Comisión y activista, va a verificar y revisar el tema, además de darle seguimiento, pues de determinarse culpable se deberán tomar las decisiones adecuadas.

También dijo que se revisarán otros señalamientos en los que se acusa a todo el aparato del municipio de hostigar el negocio de la madre, ya que ha recibido visitas de inspectores y personal de otras direcciones para realizar diversas verificaciones en el lugar, que se están tomando como acoso por haber realizado la denuncia.