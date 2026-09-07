Prevé Gobierno de México adquirir más deuda para 2027

La Cámara de Diputados está a la espera de un paquete económico que considera un posible recorte del 4 por ciento en el presupuesto del 2027, al tiempo de que prevé la contratación de más deuda para completar las presiones de gasto del Gobierno Federal.

Al continuar la demanda de empréstitos para completar el gasto, de acuerdo a estimaciones de la Administración federal, a finales de 2027 la deuda llegaría casi a los 22 billones de pesos.

El martes por la tarde, la Secretaría de Hacienda tiene previsto entregar al Congreso las iniciativas de la titular del Ejecutivo en materia económica para el próximo año. Hasta ayer, desde Morena se ha descartado una nueva batería de ajustes en tasas impositivas en alimentos procesados y bebidas alcohólicas.

Mucho menos se acepta la posibilidad de aprobar una reforma fiscal, aunque cada año aumenta el monto de deuda por un mayor déficit entre los ingresos y los egresos.

RECORTES

Los Precriterios Económicos para 2027, que envió Hacienda a la Cámara de Diputados en abril pasado, adelantaron que habrá un recorte en el Presupuesto de Egresos.

"Por el lado del gasto, el gasto neto presupuestario se estima en 10 billones 23 mil millones de pesos, cifra inferior en 91 mil millones de pesos al monto aprobado para 2026, equivalente a una reducción real de 4.1 por ciento", indicó Hacienda en el documento.

También señaló que el gasto programable pagado se reducirá en 259.5 mil millones de pesos respecto al nivel aprobado para 2026, lo que representa una disminución real de 6.8 por ciento. Precisó que el gasto disponible de la Subsecretaría de Egresos se ajustará en 275.2 mil millones de pesos.

"Este ajuste se realizará sin afectar obligaciones constitucionales", aclaró Hacienda.