Prevén incremento de un 10% en colegiaturas

EL SIGLO DE DURANGO

Las instituciones de Educación Superior privadas en Durango prevén incrementos de entre cinco y 10 por ciento en las colegiaturas para el próximo ciclo escolar, informó Juan Manuel Rodríguez y Rodríguez, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Superior en Durango.

Explicó que cada institución realiza sus propios análisis financieros y define los ajustes que considera necesarios para mantener la operación de sus programas académicos, por lo que los incrementos podrían variar de acuerdo con las condiciones particulares de cada universidad.

Señaló que, pese a los retos económicos, la matrícula en las instituciones privadas se ha mantenido estable, situación que calificó como positiva para el sector educativo.

"El hecho de que la matrícula permanezca estable es un indicador favorable para las instituciones, porque permite mantener la oferta educativa y los proyectos académicos", comentó.

Rodríguez y Rodríguez destacó además que los anuncios de nuevas inversiones y proyectos económicos para Durango generan expectativas positivas para los estudiantes y futuros egresados, ya que podrían traducirse en mayores oportunidades laborales.

Consideró que la llegada de nuevas empresas y el fortalecimiento de distintos sectores productivos permitirán ampliar el mercado laboral para los profesionistas que egresan de las instituciones de Educación Superior de la entidad.

Señaló que la inteligencia artificial ya forma parte de prácticamente todas las carreras universitarias.

[DURANGO 3B]