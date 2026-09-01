Prevén superar meta de derrama económica en Durango tras el regreso a clases

Aunque todavía no se hace un corte definitivo de las ventas por el regreso a clases, se estima que se podrá rebasar la meta de derrama económica que se tenía de dos mil 260 millones de pesos, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Sergio Sánchez López.

Explicó que todavía se espera que haya más ventas en negocios de papelerías, uniformes escolares y zapaterías, ya que hay estudiantes a los que apenas les están dando las listas de útiles escolares, por lo que todavía el próximo fin de semana se estarán surtiendo.

“Entonces todavía esta parte de la economía escolar se sigue moviendo y nosotros estamos seguros que se va a cumplir y lo más probable es que se pueda llegar hasta a pasar esta cantidad”, manifestó.

Asimismo, refirió que el gasto familiar para el regreso a clases tiene que contemplar cada vez más la compra de tecnología.

“Especialmente porque es un ciclo escolar en el cual la tecnología es lo que está predominando, ya ahora sí por primera vez están viendo que casi todas las escuelas de todos los niveles y también desde algunos de gobierno ya comienzan a apalancar sus conocimientos y todas sus lecturas y todos los ejercicios que tienen que hacer con inteligencia artificial y con algunas otras aplicaciones para fortalecer la educación de nuestros niños y de nuestras niñas”, dijo.