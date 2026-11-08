Prevén un 80% de ocupación en cabañas de la sierra de Durango

El sector del ecoturismo en Durango proyecta un cierre de año con cifras positivas, alcanzando niveles de ocupación por arriba del 80 por ciento, impulsado por el flujo de visitantes durante los fines de semana largos y las festividades decembrinas.

El empresario del sector ecoturístico, Rafael Sarmiento Aguirre, detalló que el comportamiento del sector se mantiene dentro de los parámetros normales y con un repunte favorable:

“Vamos a tener un buen despunte, un buen porcentaje, yo creo que arriba del 80 por ciento para este fin de año. En el puente que viene y los puentes que ha habido hemos tenido una buena respuesta”, dijo.

Sin embargo, reconoció que la inquietud recurrente de los turistas no radica en los destinos ni en los centros ecoturísticos de Durango , donde manifiestan en encuestas sentirse seguros, sino en el traslado.

“La preocupación son las carreteras; es el traslado, el transportarse de un punto a otro, eso es lo que les da más incertidumbre. Manifiestan en base a las encuestas que hacemos que ya llegando a los lugares se sienten tranquilos y seguros. El problema siempre son las carreteras y, en ese sentido, en Durango no ha habido problema en el tema de turismo de aventura”, aclaró.

E hizo un llamado a los paseantes a tomar las precauciones necesarias durante sus viajes, tales como transitar durante el día, revisar las condiciones mecánicas del vehículo y seguir las recomendaciones básicas de carretera.