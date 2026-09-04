Prevén un invierno muy frío para Durango con hasta 120 días de heladas bajo cero

La temporada invernal 2026-2027 podría ser más fría de lo habitual en Durango y en el resto del norte del país, debido, entre otros factores, a una mayor presencia de humedad asociada con la corriente en chorro, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante una conferencia de prensa, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, explicó que durante este invierno la corriente en chorro, que normalmente se localiza sobre el norte del país, favorecerá el ingreso de mayor humedad a la región.

Para Durango, esta condición podría traducirse en lluvias y nevadas , además de un descenso en las temperaturas. El funcionario explicó que, en términos generales, una mayor cantidad de humedad favorece condiciones más frías.

En cuanto a las heladas, el pronóstico presentado por el SMN señala que prácticamente toda la zona de la Sierra Madre Occidental podría registrar más de 120 días con este fenómeno durante la temporada invernal.

En Durango, las regiones con posibilidad de acumular más de 120 días de heladas comprenden los municipios de Ocampo, Guanaceví, San Bernardo, Otáez, Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, San Dimas, Canatlán, Durango y Pueblo Nuevo.

Respecto a las tormentas invernales, el SMN aclaró que todavía no es posible determinar cuántas se presentarán durante la temporada 2026-2027. Sin embargo, los registros históricos muestran una importante variación entre un invierno y otro.

Durante las temporadas 2020-2021 se registraron 14 tormentas invernales, mientras que en los dos años previos se contabilizaron 11 por temporada. En contraste, durante el invierno 2025-2026 se presentaron únicamente cuatro.

El promedio de los últimos 15 años es de 7.9 tormentas invernales por temporada, es decir, prácticamente ocho fenómenos de este tipo cada invierno.

Los meses en los que históricamente se presenta una mayor frecuencia de tormentas invernales son noviembre, diciembre y enero, aunque todavía se desconoce cuántas podrían registrarse durante la próxima temporada.