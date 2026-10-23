Prevén un viernes soleado en la capital

EL SIGLO DE DURANGO

El cierre de la semana laboral llegará a Durango con un panorama mucho más estable para la capital. Después de varios días con cambios marcados de temperatura y nubosidad, este viernes 23 de octubre se espera una jornada mayormente soleada, con una tarde templada a cálida y pocas probabilidades de lluvia.

En la ciudad de Durango, la mañana comenzará fresca, con temperaturas cercanas a los 11 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro podría alcanzar alrededor de los 28 grados. El cielo se mantendrá principalmente despejado, con algunas nubes durante las últimas horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación será muy baja, de apenas 2 a 4 por ciento, de acuerdo con los pronósticos consultados, por lo que la señal dominante es de un viernes seco para la capital. También se esperan vientos ligeros durante prácticamente toda la jornada.

El contraste entre mañana y tarde volverá a ser importante. Cerca de las 7:00 horas, el termómetro rondará los 12 grados, mientras que entre las 15:00 y 17:00 horas podría acercarse a los 27 o 28 grados, antes de volver a descender rápidamente después de la puesta del sol.

En el norte del estado, Santiago Papasquiaro tendrá una jornada también estable, con temperaturas cercanas a los 12 grados como mínima y alrededor de 27 grados como máxima. El cielo alternará nubes y periodos de sol, con baja probabilidad de precipitación.

El panorama cambia en la zona serrana. Para la ciudad de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, se prevé una máxima cercana a los 21 grados centígrados y una mínima alrededor de los 9 grados, además de posibilidad de uno o dos chubascos durante la tarde. La probabilidad de precipitación ronda el 57 por ciento.