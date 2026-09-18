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Primer caso de gusano barrenador en humano en Durango, revela SSD

Monitoreo. Mientras tanto, se mantiene la vigilancia constante sobre el ganado del estado de Durango.

Monitoreo. Mientras tanto, se mantiene la vigilancia constante sobre el ganado del estado de Durango.

SA?L MALDONADO
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EL SIGLO DE DURANGO

Autoridades sanitarias en la entidad confirmaron la detección del primer contagio por gusano barrenador en un ser humano en el territorio estatal, correspondiente a un habitante de Los Guayabos, municipio de Pueblo Nuevo.

Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud del Estado de Durango (SSD), dijo que el paciente -un hombre que vive solo en el poblado señalado- evoluciona de manera favorable tras recibir atención médica especializada e iniciar el tratamiento protocolario.

Las indagatorias médicas determinaron que el contagio se originó debido a que la persona presenta una úlcera varicosa expuesta en una de sus extremidades inferiores.

Asimismo, se dio a conocer que el afectado padece crisis convulsivas frecuentes, por lo que se encuentra bajo tratamiento farmacológico continuo.

AGENCIAS


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  barrenador, tratamiento, contagio, gusano

               

                
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