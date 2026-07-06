Primo de diputada de morena es acusado de amenazar a una familia con arma de fuego tras un reclamo vial

Una familia denunció en redes sociales haber sido amenazada presuntamente con un arma de fuego por Brando Deandar, identificado como primo de la diputada de Morena Magaly Deandar, tras un conflicto vial ocurrido en Tamaulipas.

El caso comenzó a circular luego de que se difundieran imágenes y testimonios en plataformas digitales, donde los afectados narran lo ocurrido y exigen que se investigue el hecho.

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¿Qué originó el conflicto?

De acuerdo con la denuncia, el reclamo surgió porque una camioneta se encontraba estacionada en doble fila dentro del área de estacionamiento de una tienda de autoservicio.

Según la versión difundida por la familia, Brando Deandar iba acompañado de otra persona cuya identidad no ha sido confirmada públicamente. A partir de ese reclamo se habría generado la confrontación.

¿Qué se observa en las imágenes?

En el material compartido en redes sociales se observa a un hombre señalado como Brando Deandar mientras discute con uno de los integrantes de la familia.

Posteriormente, se aprecia que regresa a su camioneta, descrita como una Jeep Grand Cherokee gris oscuro, mientras la persona que graba advierte que el video será difundido en redes sociales.

En la grabación también se observa que el señalado toma su celular, aparentemente fotografía a quienes lo encaran y después sube el vidrio del vehículo.

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La denuncia pública

La familia sostiene que durante el altercado hubo amenazas con arma de fuego, por lo que pidió que el caso sea investigado por las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, lo difundido en redes sociales corresponde a la denuncia pública de los afectados, mientras no se ha dado a conocer una postura formal del señalado ni de las autoridades sobre el hecho.

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