Durango podría registrar sus primeras nevadas de la temporada entre el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) identificó zonas de tres municipios donde podrían caer nieve o aguanieve con el paso de la primera tormenta invernal. La posibilidad se concentra en las partes altas de la sierra, donde coincidirán el descenso de la temperatura y las precipitaciones.

Víctor Hugo Randeles Reyes, meteorólogo y jefe de Hidrología y Meteorología de la Conagua en Durango, señaló que la principal posibilidad se ubica en las partes altas de San Dimas. También identificó condiciones para la caída de nieve o aguanieve en un sector de Pueblo Nuevo y en una pequeña franja de la sierra de Canatlán.