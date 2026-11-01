Producción de muebles bajó 35% en el estado de Durango

El sector mueblero local enfrenta un panorama complicado debido a la disminución del 17 por ciento en sus ventas, con relación al año 2025 cuando, para estas fechas, ya era mayor la actividad, informó el presidente de la Asociación de Fabricantes Muebleros, Manuel Rodríguez Páez.

"Se ha registrado un 17 por ciento a la baja de ventas sobre el mismo periodo del año pasado, que es septiembre y octubre, que es cuando las cadenas se preparan para hacer los pedidos para el Buen Fin y para diciembre. Aunado a esto, hay escasez de madera porque se han prolongado los periodos de lluvia y no han podido bajar madera de la sierra. Entonces, hay mucha escasez y las fábricas de aquí de Durango están presentando tiempos muertos. No han podido producir lo que deberían y pues hay problemas", reconoció.

En tal sentido, expuso que la producción ha bajado aproximadamente un 35 por ciento, lo que representa una falta considerable de ingresos en el sector.

Asimismo, esto ha impactado en los costos operativos que se han elevado debido al tiempo inactivo del personal. Pese a ello, han evitado despidos masivos, ya que ello contribuiría a otras problemáticas sociales.

“Todavía no, varias empresas lo están evaluando, pero todavía no se ha reducido el personal, más bien se han mandado de vacaciones”, manifestó.

Esperan que mejore

El dirigente del sector informó que se mantiene la esperanza de que la economía repunte durante el último bimestre del año, ya que está cerca el Buen Fin y diciembre también es un mes de actividad comercial, por lo que tradicionalmente se concentra hasta el 40 por ciento de las ventas anuales de la industria. Asimismo, se espera empezar a recibir pedidos de otros estados.

No obstante, los empresarios reconocen que las expectativas son reservadas y ven poco probable alcanzar los niveles registrados el año pasado, por lo que aspiran a “salir tablas”.