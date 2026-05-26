Producción de oro, plata y plomo, a la baja en Durango

La producción minera de Durango registró una caída tanto mensual como anual en tres de los cuatro principales minerales que se extraen en la entidad, entre ellos el oro y la plata, de acuerdo con los indicadores de la industria minerometalúrgica correspondientes a marzo.

El reporte refiere que marzo fue un mes negativo para el sector minero nacional, al reflejar una disminución mensual del 1.4 por ciento en la producción, mientras que la caída anual alcanzó el 3.4 por ciento.

A nivel nacional, el oro presentó una disminución anual del 17.7 por ciento al cierre de marzo; el zinc cayó 9.2 por ciento y el plomo, 2.7 por ciento. La plata fue el único mineral que mostró crecimiento, con un incremento del 4.6 por ciento.

Actualmente, Durango figura entre las principales entidades productoras de cuatro minerales: oro, plata, zinc y plomo. Sin embargo, únicamente el zinc registró cifras positivas en el estado, mientras que los otros tres minerales reportaron retrocesos en comparación con el año anterior.

En el caso del oro, la caída anual fue del 12.8 por ciento. Durante marzo se extrajeron 582 kilogramos, contra los 665 kilos registrados en el mismo mes de 2025. A pesar de esta disminución, Durango se mantiene como la quinta entidad productora de este metal precioso.

Respecto a la plata, la entidad ocupa el segundo lugar nacional en extracción, solo por debajo de Zacatecas. No obstante, las 79.37 toneladas obtenidas en marzo de este año representan una disminución del 1.6 por ciento respecto a las 80.64 toneladas extraídas en marzo de 2025.

En cuanto al plomo, Durango se ubicó como la tercera entidad con mayor producción nacional, al registrar 752 toneladas durante marzo. Comparadas con las 754 toneladas obtenidas en el mismo periodo del año pasado, la disminución fue de apenas 0.3 por ciento.