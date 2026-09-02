Producciones de cine mejoraron la ocupación hotelera en Durango, a comparación de la feria

En agosto, al sector hotelero de Durango le fue mejor que durante la temporada de feria e incluso que en todo julio; sin embargo, al arrancar septiembre ya se sintió un bajón en los porcentajes de ocupación.

​Jaime Mijares Salum, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango, señaló que durante las fechas de la feria les fue bien a los hoteleros porque se diversificó la demanda, siendo por lo regular la mejor temporada del año para el sector.

​Sin embargo, el empresario hotelero destacó que durante agosto les fue aún mejor gracias a la realización de una producción cinematográfica que generó una alta ocupación en los establecimientos, aunada a eventos deportivos y congresos.

​El nivel de ocupación en Durango durante agosto alcanzó el 75 por ciento, a decir del dirigente empresarial, superando el 70 por ciento registrado en julio, el mes festivo.

​Por ello, hizo un llamado a las autoridades a seguir impulsando la atracción de este tipo de producciones cinematográficas, las cuales dejan una importante derrama económica en la entidad no solo para el ramo hospedero, sino para diversos sectores.

​Respecto al inicio de septiembre, Mijares Salum indicó que de inmediato se percibió un descenso en la ocupación, una dinámica habitual en este mes. Ante esto, prevén que con el festival anunciado para octubre el sector logre recuperarse.

​Finalmente, el empresario confió en que los próximos eventos, tales como congresos educativos, de negocios y proyectos de cine, ayuden a reactivar la actividad hotelera durante el resto del año.