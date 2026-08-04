Productos de Durango con potencial de exportación se quedan en México, por falta de organización

A pesar de la calidad de los productos agroindustriales que se generan en Durango, muchos de ellos continúan comercializándose únicamente en el mercado nacional o local por falta de innovación y organización entre los propios productores. Ante este panorama, el World Trade Center (WTC) Durango impartirá un diplomado para fortalecer sus capacidades y facilitar su acceso a mercados internacionales.

Omar Rivera, coordinador de Investigación e Innovación del WTC Durango, señaló que en prácticamente todo el estado existen productos con calidad suficiente para competir en el extranjero, pero que no logran dar el siguiente paso hacia la exportación.

"Un ejemplo es la cebolla que se produce en Durango. Es de muy buena calidad y lo único que necesitan los productores para exportarla es innovar; no venderla a granel, sino agregar valor a la forma en que la comercializan", comentó.

Diplomado Internacional

Con ese objetivo, el WTC Durango pondrá en marcha el Diplomado Internacional en Agroindustrias 5.0, en el que participarán especialistas de diversos países para capacitar a los productores en herramientas, estrategias y habilidades que les permitan comercializar sus productos en mercados internacionales.

Rivera explicó que uno de los principales obstáculos para los productores duranguenses no es la calidad de sus mercancías, sino la dificultad para trabajar de manera coordinada.

"Es un problema serio. No logran ponerse de acuerdo. Se ha buscado generar sinergias para que trabajen en conjunto, pero les cuesta organizarse. Necesitan abrirse a esquemas de cooperación", expresó.

Indicó que la falta de organización impide reunir los volúmenes de producción que exigen tanto los mercados nacionales como los internacionales, por lo que resulta complicado cumplir con los pedidos de exportación.

¿Cuándo será el diplomado?

Precisó que este será uno de los temas centrales del diplomado, el cual iniciará el próximo 13 de agosto. El registro para participar quedó abierto desde este lunes para los productores interesados.